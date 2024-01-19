"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم بعد اقتحام استمر 44 ساعة

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم بعد اقتحام استمر 44 ساعة.

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "قوات الاحتلال أطلقت العديد من القنابل، سواء الغاز أو الاشتباكات المسلحة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، تجري في البنية التحتية".

ارتقاء 8 شهداء إثر اقتحام مخيمي نور شمس وطولكرم

وتابعت: "ارتقاء 8 شهداء سيوارون الأثر عند الساعة 1 ونصف مساء اليوم الجمعة، إثر اقتحام مخيمي نور شمس، وطولكرم".

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال تنتشر في حي واد الجوز بالقدس المحتلة وتعتدي على المصلين وتمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

فيما أعلنت شركة جوال الفلسطينية، عودة خدمة الاتصالات تدريجيا بعد انقطاع دام 8 أيام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.