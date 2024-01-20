"القاهرة الإخبارية" تكشف مفاجأة بشأن المستهدفين من الغارة الإسرائيلية على دمشق

كشف مراسل "القاهرة الإخبارية"، خليل هملو، عن تفاصيل جديدة حول الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق، مؤكدًا أنه تواصل مع أحد القيادات داخل الحرس الثوري، والذين أكدوا أن الغارة استهدفت اجتماعًا لقيادات إيرانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "عدد الجرحى المعلن من قبل أقرب مستشفى من المبني السكني المستهدف في دمشق، 3 إصابات وحالة وفاة واحدة، ولكن الحديث عن عدد قتلى أكثر بكثير، فالمبنى المستهدف مؤلف من 4 طوابق، ومنطقة سكنية، علاوة على أضرار بالسيارات في الشارع".

وتابع: "تواصلت مع أحد القيادات في حركة الجهاد الإسلامي، والذي أكد عدم وجود أي قيادي فلسطيني داخل اجتماع لقيادات الحرس الثوري الإيراني، ما يؤكد أن من تم استهدافهم إيرانيون وبعض من السوريين".

وواصل: "عادة السفارة الإيرانية في دمشق هي من تعلن عدد الوفيات والإصابات، وعبر وسائل الإعلام الإيرانية".