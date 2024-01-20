السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث فى الشئون الإسرائيلية يكشف سبب اغتيال مسؤولي الحرس الثوري الإيراني بدمشق

سامر السنجلاوي
سامر السنجلاوي

علق سامر السنجلاوي، الباحث في الشئون الإسرائيلية، على الغارة الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل على دمشق، قائلًا: "سياسة الاغتيالات قديمة والآن جددها، ولن تفيد في تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، أو تحقيق الأمن الإسرائيلي".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "نتنياهو أصابه التخبط ويستعرض فقط قدراته، لأن مزيدًا من الدماء الفلسطينية يحقق له غايته".

وتابع: "استهداف أمين عام حركة الجهاد هو عمى سياسي، وهروب من مأزق واقع فيه، وهو على وشك نهايته، لأنه يعلم أنه في اللحظة التى تسقط فيها حكومته، هو معرض للمحاكمة على جرائمه العديدة".

وواصل: "مسلسل الجرائم الإسرائيلي يدل على ضعف نتنياهو وفشله في تحقيق صور من الانتصارات على حربه في غزة، ويدلل على عمى سياسي، إذ لا يستطيع تقديم حلول عملية، وهو الآن في أصعب حالاته".

باحث في الشئون الإسرائيلية إسرائيل إيران الحرس الثوري فلسطين

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