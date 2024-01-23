الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الإسرائيلي: مهمة قواتنا في جنوب غزة تسير وسط ظروف قاسية

إسحاق هرتسوغ
إسحاق هرتسوغ

علق إسحاق هرتسوغ،  الرئيس الإسرائيلي، على المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ12 ساعة الماضية التي أدت إلى مقتل 21 ضابطا وجنديا.

وقال خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الاخبارية، اليوم الثلاثاء، إن صباح اليوم صعب التحمل في حرب لا يوجد أعدل منها.

وفي وقت سابق صرح دانيال هجاري متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هجوم اليوم هو الأقسي منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة؛ وفقا لفضائية الغد الاخبارية قي نبا عاجل، مشددًا على أن مهمة القوات الإسرائيلية في جنوب غزة تسير وسط ظروف قاسية، بحسب وصفة.

الرئيس الإسرائيلي قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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