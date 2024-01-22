CNN: الجيش الإسرائيلى دنس ما لا يقل عن 16 مقبرة فى هجومه البرى على غزة

نقلت فضائية الغد عن قناة CNN، إن الجيش الإسرائيلي دنس ما لا يقل عن 16 مقبرة في هجومه البري على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الآن، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

عدد الضحايا والجرحى والمفقودين والأسرى بلغ 100 ألف

وناشد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي والعالم، بأنه يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال، خلال اجتماعه الحكومي الذي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إن الصحافة الدولية ما زالت ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك الصحافة الفلسطينية، لافتًا إلى أنه بلغ عدد الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود وأسير حوالي 100 ألف فلسطيني، 70% بينهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وجود 700 حاجز عسكري بالضفة الغربية

وتابع: إنه تم نبش ما يقرب من 18 مقبرة في قطاع غزة، معلقا: "حتى الأموات لم ينجوا من العدوان"، موضحًا أن "إسرائيل استمرت بالتقتيل في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في المخيمات، ولكن ذلك شمل جميع المناطق بالأراضي الفلسطينية، فيما بلغ عدد شهداء الضفة منذ بداية العام الماضي 523 شهيدا، بينهم 23 شهيدا على أيادي عصابات المستوطنين".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أنه "خلال العدوان على قطاع غزة أنشئت 18 بؤرة استيطانية، وتمت مصادرة ما لا يقل عن 50 ألف دونم من الأراضي، وهدم 669 منشأة، كما تم تسليم 1323 إخطارا بالهدم، وتم اقتلاع 22 ألف شجرة، ووجود 700 حاجز عسكري بالضفة الغربية، كما أن هناك 49 مدرسة مهددة بالهدم الكلي والجزئي، بجانب اعتقال 6000 شاب وفتاة".