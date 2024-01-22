الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطينى: عدد الضحايا والجرحى والمفقودين والأسرى بلغ 100 ألف

محمد أشتية
محمد أشتية

ناشد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي والعالم بأنه يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

الصحافة الدولية ما زالت ممنوعة من الوصول إلى غزة

وقال، خلال اجتماعه الحكومي الذي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إن الصحافة الدولية ما زالت ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك الصحافة الفلسطينية، لافتًا إلى أنه بلغ عدد الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود وأسير حوالي 100 ألف فلسطيني، 70% بينهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

نبش 18 مقبرة فى غزة

وتابع: إنه تم نبش 18 مقبرة في قطاع غزة، معلقا: "حتى الأموات لم ينجوا من العدوان"، موضحًا أن "إسرائيل استمرت بالتقتيل في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في المخيمات، ولكن ذلك شمل جميع المناطق بالأراضي الفلسطينية، فيما بلغ عدد شهداء الضفة منذ بداية العام الماضي 523 شهيدا، بينهم 23 شهيدا على أيادي عصابات المستوطنين".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أنه "خلال العدوان على قطاع غزة أنشئت 18 بؤرة استيطانية، وتمت مصادرة ما لا يقل عن 50 ألف دونم من الأراضي، وهدم 669 منشأة، كما تم تسليم 1323 إخطارا بالهدم، وتم اقتلاع 22 ألف شجرة، ووجود 700 حاجز عسكري بالضفة الغربية، كما أن هناك 49 مدرسة مهددة بالهدم الكلي والجزئي، بجانب اعتقال 6000 شاب وفتاة".

هناك حراك دولى مهم حول حل الدولتين

ونوه بأن "ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية من ماكينة قتل وعدوان يجب أن يتوقف، وعلى رعاة الماكينة الإسرائيلية التوقف"، متابعًا أن "هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، وفلسطين تقول إنه على العالم ألا يلتفت إلى موقف نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين، وعلى العالم أن يعمل على إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين بشكل ثنائي وأن يصوت من أجل فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "فلسطين تعلم بوجود إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين، وهذا الإجماع يجب أن يترجم لخطوات تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال، وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير بفرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستيطان والاحتلال ولرفضها السلام".

فلسطين رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة غزة فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة” الضفة الغربية العدوان على قطاع غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

قصف مدفعى إسرائيلى كثيف بمحيط جامعة الأقصى فى غزة

إيران: أى إجراءات إسرائيلية ضد أمننا لن تبقى دون رد

إيران: شهدنا السنوات الماضية تهديدات لأمننا القومى من إقليم كردستان العراق

الخارجية الفرنسية: يجب فرض عقوبات على مرتكبى أعمال العنف فى الضفة الغربية

وصول 20 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبى إثر قصف إسرائيلى جنوب غزة

بلجيكا: الصراع فى غزة لن يتم حله بالسلاح ويتعين إنهاء العنف فورًا

الهلال الأحمر الفلسطينى: الدبابات والآليات الثقيلة الإسرائيلية تقترب من مستشفى الأمل وسط خان يونس

بوريل: الوضع الإنسانى فى غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام فى مصر

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لأرض محروقة ومكان غير صالح للعيش

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

سحب 1576 رخصة سيارة بسبب "الملصق الالكتروني"

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة