رئيس الوزراء الفلسطينى: عدد الضحايا والجرحى والمفقودين والأسرى بلغ 100 ألف

ناشد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي والعالم بأنه يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

الصحافة الدولية ما زالت ممنوعة من الوصول إلى غزة

وقال، خلال اجتماعه الحكومي الذي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إن الصحافة الدولية ما زالت ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك الصحافة الفلسطينية، لافتًا إلى أنه بلغ عدد الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود وأسير حوالي 100 ألف فلسطيني، 70% بينهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

نبش 18 مقبرة فى غزة

وتابع: إنه تم نبش 18 مقبرة في قطاع غزة، معلقا: "حتى الأموات لم ينجوا من العدوان"، موضحًا أن "إسرائيل استمرت بالتقتيل في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في المخيمات، ولكن ذلك شمل جميع المناطق بالأراضي الفلسطينية، فيما بلغ عدد شهداء الضفة منذ بداية العام الماضي 523 شهيدا، بينهم 23 شهيدا على أيادي عصابات المستوطنين".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أنه "خلال العدوان على قطاع غزة أنشئت 18 بؤرة استيطانية، وتمت مصادرة ما لا يقل عن 50 ألف دونم من الأراضي، وهدم 669 منشأة، كما تم تسليم 1323 إخطارا بالهدم، وتم اقتلاع 22 ألف شجرة، ووجود 700 حاجز عسكري بالضفة الغربية، كما أن هناك 49 مدرسة مهددة بالهدم الكلي والجزئي، بجانب اعتقال 6000 شاب وفتاة".

هناك حراك دولى مهم حول حل الدولتين

ونوه بأن "ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية من ماكينة قتل وعدوان يجب أن يتوقف، وعلى رعاة الماكينة الإسرائيلية التوقف"، متابعًا أن "هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، وفلسطين تقول إنه على العالم ألا يلتفت إلى موقف نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين، وعلى العالم أن يعمل على إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين بشكل ثنائي وأن يصوت من أجل فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "فلسطين تعلم بوجود إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين، وهذا الإجماع يجب أن يترجم لخطوات تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال، وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير بفرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستيطان والاحتلال ولرفضها السلام".