الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوريل: الوضع الإنسانى فى غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك

بوريل
بوريل

قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك.

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنه أمامنا خيارات كثيرة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه: علينا البدء في الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين.

وأضاف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه من المؤكد أن الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حماس خاطئة، والطريقة التي تحاول بها إسرائيل تدمير حماس لن تنجح، لأنها تزرع بذور الكراهية تجاهها لأجيال قادمة.

واستطرد حديثه بأن: لدينا اجتماعًا مع وزراء الدفاع لمناقشة دعم أوكرانيا، وسنواصل الوقوف إلى جانب كييف في حربها ضد موسكو.

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