بلجيكا: الصراع فى غزة لن يتم حله بالسلاح ويتعين إنهاء العنف فورًا

قالت حجّة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية، إن الصراع في قطاع غزة لن يتم حله بالسلاح ويتعين إنهاء العنف فورًا.

قطاع غزة على شفا مجاعة وانتشار الأوبئة

وتابعت، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أن قطاع غزة على شفا مجاعة وانتشار الأوبئة، مطالبة بوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي.

وأضافت وزيرة الخارجية البلجيكية أن "هناك خطرًا كبيرًا لتصاعد الوضع في المنطقة، وما نراه في الضفة الغربية مقلق للغاية"، معلقة: "سنرتب قريبًا مؤتمرًا للسلام لوضع حل الدولتين على الطريق الصحيح".