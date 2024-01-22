الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وصول 20 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبى إثر قصف إسرائيلى جنوب غزة

مجمع ناصر الطبي إثر
مجمع ناصر الطبي إثر قصف إسرائيلي

عرضت فضائية الغد الإخبارية نبأ عاجلًا يفيد بوصول نحو 20 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبي إثر قصف إسرائيلي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقد شنت طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على المنطقة الغربية للمدينة، ومحيط خان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم البريج، ما أدى لدمار كبير في المكان، وإصابة العديد من المواطنين.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على المناطق الغربية لمدينة غزة، بالتزامن مع تواصل التوغل في المنطقة الشرقية.

وأطلقت طائرات الاحتلال النار في المناطق الشرقية الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي هو الأعنف على خان يونس منذ بداية العدوان.

مجمع ناصر الطبي قطاع غزة الاحتلال الحربية الإسرائيلية إسرائيل خان يونس رفح

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