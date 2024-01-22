الخارجية الفرنسية: يجب فرض عقوبات على مرتكبى أعمال العنف فى الضفة الغربية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن ستيفان سيجورني، وزير خارجية فرنسا، قال إنه يجب فرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية.

إسرائيل تعتمد على استخدام الضربات الجوية

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية الفلسطينية، إن إسرائيل تعتمد على استخدام الضربات الجوية، حيث ما زال القصف حتى الآن مستمرًا، مشيرة إلى أن إسرائيل تريد تطهير قطاع غزة من عناصر حركة حماس.

إسرائيل تريد فرض سيطرتها الأمنية على غزة كما يحدث في الضفة الغربية

وأضافت "حداد" أن إسرائيل تريد فرض سيطرتها الأمنية على غزة كما يحدث في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال حتى الآن مستمر في عدوانه، رغم أن أهدافه لم تتحقق حتى الآن على أرض الواقع، موضحة أن هدف إسرائيل إزاحة حكم حركة حماس من قطاع غزة والقضاء على الأنفاق العسكرية وتحديدًا في المنطقة الشمالية.

وتابعت: "إسرائيل تركز على المناطق الشمالية لتحويلها إلى مناطق أمنية عازلة حتى تحافظ على الواقع الأمني والمستوطنات في غلاف قطاع غزة".