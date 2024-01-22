أستراليا: نشعر بخيبة أمل من تصريحات نتنياهو برفض الدعوات لإقامة دولة فلسطينية

قالت الحكومة الأسترالية، نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء تصريحات نتنياهو التي رفض فيها الدعوات لإيجاد طريق لدولة فلسطينية، موضحة أنها تدعم حل الدولتين الذي يستطيع بموجبه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش في أمن وازدهار.

لا يمكن أن يكون هناك أي تقليص لمساحة أراضي غزة ولا أي وجود إسرائيلي دائم هناك

وتابعت، خلال تصريحات نقلتها فضائية "الغد الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تقليص لمساحة أراضي غزة ولا أي وجود إسرائيلي دائم هناك، لافتًا أننا نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء تصريحات نتنياهو التي رفض فيها الدعوات لإيجاد طريق لدولة فلسطينية.

وحثت الحكومة الأسترالية، إسرائيل على الوفاء بالتزامها واحترام القانون الدولي في عملياتها العسكرية بغزة.