الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ألمانيا: هناك حاجة ماسة لهدنة إنسانية فى غزة لتخفيف المعاناة

أنالينا بيربوك،
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية

قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إنه يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في غزة، "وندعو لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، وحل الدولتين هو الحل الوحيد لهذا الصراع".

مناقشة عملية بحرية مشتركة لحماية الشحن المدنى وحرية الملاحة فى البحر الأحمر

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن هناك حاجة ماسة لهدنة إنسانية في غزة لتخفيف المعاناة، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء ستناقش اليوم عملية بحرية مشتركة لحماية الشحن المدني وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

حماية المدنيين في غزة إسرائيل الخارجية الألمانية هدنة إنسانية في غزة البحر الاحمر

مواد متعلقة

إيران: شهدنا السنوات الماضية تهديدات لأمننا القومى من إقليم كردستان العراق

الخارجية الفرنسية: يجب فرض عقوبات على مرتكبى أعمال العنف فى الضفة الغربية

وصول 20 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبى إثر قصف إسرائيلى جنوب غزة

بلجيكا: الصراع فى غزة لن يتم حله بالسلاح ويتعين إنهاء العنف فورًا

الهلال الأحمر الفلسطينى: الدبابات والآليات الثقيلة الإسرائيلية تقترب من مستشفى الأمل وسط خان يونس

بوريل: الوضع الإنسانى فى غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك

حزب العمل الإسرائيلى يعتزم تقديم مقترح لسحب الثقة من حكومة نتنياهو اليوم

"القاهرة الإخبارية": سماع دوى انفجار ضخم فى بلدة صناعية بإيران

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام فى مصر

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لأرض محروقة ومكان غير صالح للعيش

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

سحب 1576 رخصة سيارة بسبب "الملصق الالكتروني"

ارتباك داخل معسكر الفراعنة بسبب رحيل صلاح.. كلوب خالف الاتفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة