ألمانيا: هناك حاجة ماسة لهدنة إنسانية فى غزة لتخفيف المعاناة

قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إنه يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في غزة، "وندعو لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، وحل الدولتين هو الحل الوحيد لهذا الصراع".

مناقشة عملية بحرية مشتركة لحماية الشحن المدنى وحرية الملاحة فى البحر الأحمر

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن هناك حاجة ماسة لهدنة إنسانية في غزة لتخفيف المعاناة، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء ستناقش اليوم عملية بحرية مشتركة لحماية الشحن المدني وحرية الملاحة في البحر الأحمر.