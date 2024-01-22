الأردن: إسرائيل بسياستها الحالية تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن المملكة تريد الأمن والسلم ليس فقط في المنطقة، ووقف إطلاق النار.

مجلس الأمن ناقش دخول مساعدات كافية لغزة.. وإسرائيل لم تلتزم

وتابع خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن المنطقة جميعها تعاني الكثير من التوترات، نتوقع اليوم حوارا واضحا ونأمل أن نصل إلى اقتناع جامع بأن المزيد من القتل لن يؤدي إلا إلى تعريض الأمن والسلم ليس فقط في المنطقة، ولكن الأمن والسلم والدوليين إلى الخطر، ونريد أن نعمل معا من أجل وقف النار.

وأكد الصفدي أن "المنطقة كلها تعاني الكثير من التوترات، وما نريده أن نعمل معا من أجل إنهاء كل هذه التوترات على أسس تضمن الأمن والسلام للجميع وتضمن احترام سيادة كل الدول"، مضيفًا أن إسرائيل بسياستها الحالية تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة والحل الوحيد لما يحصل في فلسطين هو حل الدولتين وعلى الجميع الالتزام بذلك.

سوف يأتي العالم العربي للعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق أهداف وطموحات الفلسطينيين

وأضاف أنه يجب على مجلس الأمن تبني قرار إلزامي وفقا للحدود وعاصمتها القدس الشرقية، وسوف يأتي العالم العربي للعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق أهداف وطموحات الفلسطينيين، وذلك ما يجب أن يحدث ليعيش الجميع في سلام دائم، ونحن نريد سلام للجميع وحل الدولتين هو الطريق الوحيد للسلام، ويجب ان يتم تطبيق السلام والسماح ن نسمح لإسرائيل في استكمال نهجهم التي بدأ فيه".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي على علاقة طيبة بالمنطقة ويعمل معنا وأعتقد أن هذه الحرب هي محور اهتمام كل المعتدلين والجميع ينظر لما يحدث ويتسالون لماذا لا يمكن تطبيق القانون الدولي بنفس الطريق التي قد طبقت في نزاعات أخرى ونحن جميعا ننظر إلى النتيجه التي وصلنا اليه لأننا لم نستطيع وقف هذا العدوان الذي قد أسفر عن دمار لم يسفر مثله أي عدوان سابق فكيف ان يكون هذا طبيعا لماذا لا يعمل مجلس الأمن على وقف إطلاق النار ومنع هذا وأيضا.

وأختتم أن مجلس الأمن أصدر قرارا بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ولكن إسرائيل لم تلتزم بهذا الأمر فإن هذا تحدي لإنسانيتنا جميعا والقانون الدولي وسوف نعمل على هزيمة هذا التحدي".