أيرلندا: الأولوية الآن وقف إطلاق النار بغزة.. والإفراج عن الرهائن دون شروط

قال مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، إن الأولوية الآن هى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والإفراج عن الرهائن دون شروط، ووصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد، خلال تصريحات نقلتها فضائية "الغد" الإخبارية، اليوم الإثنين: إننا سننظر في الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية لاحقا.

وفي وقت سابق دافع "مارتن" عن موقف حكومته فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وعلّق: "إنه يجب محاسبة إسرائيل على ما تفعله. أدين القصف المستمر على غزة، إنه أمر صادم، إنه أمر مرعب، وهو غير مبرر بأي وضع أو شكل"، لافتًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق بالفعل في الأمر فيما يتعلق بجرائم الحرب، والتي يمكن أن تشمل الإبادة الجماعية، لذا فهي قيد التحقيق بالفعل.

وتابع أن أيرلندا قدمت مذكرات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن احتلال أجزاء من الضفة الغربية، وخصصت ثلاثة ملايين يورو كتمويل إضافي للمحكمة لتمكينها من التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب.