الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب مصر لدى الجامعة العربية: الشعب الفلسطينى لن ينهزم أبدًا

محمد مصطفى عرفي خطاب،
محمد مصطفى عرفي خطاب، مندوب مصر

قال محمد مصطفى عرفي خطاب، مندوب مصر لدى الجامعة العربية، إن ما تقوله إسرائيل من ادعاءات لا يطلق عليه سوى الخداع والكذب، وهذا ما يشهده العالم أجمع ليلا ونهارا من دمار وحصار وتجويع وقتل وتهجير ومصادرة الأراضي وهدم وإبادة جماعية غير مسبوقه في تاريخ البشرية.

وتابع خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، اليوم الإثنين، أن الشعب الفلسطيني لن ينهزم أبدا، وما زال متمسكًا بالصمود في أرضه ليضرب للعالم مثلا في العزة للجيل الحالي والأجيال القادمة.

وجدد مندوب مصر لدى الجامعة العربية التأكيد أن القضية الفلسطينية ليست قضية العرب المركزية فحسب، بل قضية كل الشرفاء في العالم، وكل من كان بداخله قدر من الأخلاق تفرض عليه وتستوجب منه رفض الضيم والظلم والممارسات الهمجية".

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