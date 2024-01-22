مندوب مصر بالجامعة العربية يشيد بمواقف الأمم المتحدة تجاه فلسطين

قال محمد مصطفى عرفي خطاب، مندوب مصر لدى الجامعة العربية، إن "محاولة تسمية هذا التهجير القسري بالتهجير القهري التي تقولها إسرائيل لهي حجة بالية لا تقنع طفلًا في الخامسة من عمره، أما مصير ما وصفه الاحتلال الإسرائيلي من كذب وزيف فلا يصدقه أحد في محكمة العدل الدولية، نُحيي صمود الشعب الفلسطيني أمام المجزرة الوحشية بغزة".

وأشاد مندوب مصر، خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، اليوم الإثنين، بمواقف الأمم المتحدة في هذا الأمر التي قدمت عشرات الشهداء من موظفيها بنيران الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "هذا أمر غير مسبوق، ونثمن يقظة الضمير العالمي بمختلف الدول عبر مظاهرات في مدن شتى، وكل من يقف مناصرًا للحق الفلسطيني إنما يقف على الجانب الصحيح".