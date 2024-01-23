غارات جوية وأحزمة نارية ومجاعة حقيقية فى اليوم 109 من العدوان الإسرائيلى على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 109 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط مجاعة حقيقية تضرب شمال غزة والقطاع، ووضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينما أعلن الهلال الأحمر أن مركبات الإسعاف عاجزة عن الاستجابة لنداءات المواطنين في خان يونس؛ حيث وردته بلاغات بوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات بمدينة خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، أن الاحتلال ارتكب أكثر من 20 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 190 شهيدًا و340 إصابةً خلال الليلة الماضية. وفيما يلي أبرز التطورات خلال الساعات الماضية:

إطلاق قنابل إضاءة بكثافة في أجواء مدينة خان يونس جنوب القطاع.

قصف مناطق متفرقة من خان يونس، خلف 12 شهيدا بينهم 3 أطفال وامرأة.

قصف محيط مستشفى ناصر غربي خان يونس بكثافة، وسط اشتباكات عنيفة أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.

قصف الحي الجنوبي لمخيم خان يونس، خلف 12 شهيدا بينهم 3 أطفال وامرأة.

نسف مباني سكنية بحي قاع القرين في خان يونس.

نسف منازل في قيزان رشوان جنوبي خان يونس، وسط إطلاق القنابل الدخانية في الحي الجنوبي لمجمع ناصر.

شن سلسلة غارات على مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وسط خان يونس، ثم محاصرتها، ما أدى إلى فقد الاتصال بشكل كلي بالطواقم الطبية.

اجتياح شارع الصناعة غربي خان يونس بالدبابات.

قصف مدرسة المواصي غرب خان يونس، تؤوي نازحين، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

قصف تجمعا لمواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف المدفعية.

قصف منطقة ساحة الكتيبة بمدينة غزة.

شن غارات جديدة على مخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع.

شن أحزمة نارية على قرية المصدر وسط القطاع.

قصف محيط مجمع أنصار غرب مدينة غزة.

اجتياح محيط مستشفى الخير في خان يونس بالدبابات.

قصف شارع القدرة بخان يونس، خلف 5 شهداء.

إجبار عائلات على النزوح من خان يونس إلى رفح.

قصف شوارع قرب جامعة الأقصى غرب خان يونس، خلف شهداء وجرحى.

شن سلسلة غارات على مناطق شمال القطاع.

قصف منزل عائلة الدحنون في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن شهداء وجرحى.

25295 شهيدًا منذ بدء العدوان

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25295 شهيدًا و63 ألفَ إصابة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،، ممّا وصفه بـ "مجاعة حقيقية" شمال غزة بعد نفاد كميات الطحين والأرز، محملًا الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية عن وفاة 400،000 مواطن فلسطيني جوعًا.