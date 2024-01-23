جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 10 ضباط وجنود فى معارك جنوبى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل 10 جنود قتلوا في جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء هجومه البري في 27 أكتوبر 208 قتيلًا، و منذ السابع من أكتوبر 545 قتيلًا بين ضابط وجندي.

وكان جيش الاحتلال أعلن الإثنين، مقتل 3 من ضباطه، اثنان منهم برتبة رائد في معارك غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان اليوم أوضح جيش الاحتلال، أن الـ10 جنود، قتلوا جراء حادث وقع في جنوب قطاع غزة أمس، انهار خلاله مبنيان إثر انفجار كبير، مشيرًا إلى أنه يبدو دبابة أصيبت بقذيفة آر بي جي.

ولفت إلى أنه لا يزال يحقق في سبب الانفجار، ولكن يعتقد أنه نتج عن إطلاق قذيفة آر بي جي على المبنى الذي تم فيه تخزين الألغام، مبينًا أن جهود الإنقاذ استمرت لعدة ساعات بعد الحادث.

وبحسب البيان، الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الجنود القتلى هم:

الرقيب. الرائد (احتياط) متان لازار، 32 عامًا، من الكتيبة 6261 في اللواء 261، من حيفا.

الرقيب. درجة أولى (احتياط) هدار كبيلوك، 23 عامًا، قائد فرقة في الكتيبة 8208 التابعة للواء 261، من ميفو بيتار.

الرقيب. الرائد (احتياط) سيرغي غونتماهر، 37 عامًا، من الكتيبة 8208 في اللواء 261، من رمات غان.

الرقيب. الرتبة الأولى (احتياط) الكانا يهودا سفس، 25 عامًا، من الكتيبة 8208 في اللواء 261، من كريات أربع.

الرقيب. الصنف الأول (احتياط) يوفال لوبيز، 27 عامًا، من الكتيبة 9206 التابعة للواء 205، من ألون شفوت.

الرقيب الرئيسي. (احتياط) يوآف ليفي، 29 عامًا، من الكتيبة 8208 في اللواء 261، من يهود مونوسون.

الرقيب. الصنف الأول (احتياط) نيكولاس بيرغر، 22 عامًا، من الكتيبة 8208 التابعة للواء 261، من القدس.

الرقيب. الدرجة الأولى (احتياط) سيدريك غارين، 23 عامًا، من الكتيبة 8208 التابعة للواء 261، من تل أبيب.

الرقيب. الرائد (احتياط) رافائيل إلياس موشيوف، 33 عامًا، من الكتيبة 6261 التابعة للواء 261، من برديس حنا – كركور.

الرقيب. الرائد (احتياط) باراك حاييم بن صالح، 33 عامًا، قائد فرقة في الكتيبة 6261 التابعة للواء 261، من ريشون لتسيون.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، أصيب 2665 جنديا لجيش الاحتلال بجروح، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة.