السيسى: رجال الأعمال بتستسهل الاستيراد عن الإنتاج

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه صرح قبل 4 سنوات بأننا نحتاج أن نصدر للخارج بقيمة 100 مليار دولار، ولكن هذا لم يحدث.

والتقى الرئيس السيسي، عددا من المسئولين والإعلاميين على هامش احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72.

وتابع: "رجال الأعمال بتستسهل، الكل كان بيفضل يجيب المنتج من بره على أنه ينتج في البلد، وكانوا بيقولوا طالما الدولار متاح الأسهل الاستيراد، بدل ما أخش في حراك وجهد كبير عشان أخلي المنتج في مصر".

وأردف: "في السلع الأساسية، احنا من 3 سنين قلنا رايحين نستصلح على الأقل 3 أو 4 ملايين فدان يدخلوا الإنتاج، عشان نقدر نوفي متطلباتنا بدلا من الاستيراد".