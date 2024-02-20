الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مستشار بـ"الصحة العالمية" يحذر من أمراض وتحورات جديدة بسبب مأساة غزة

غزة
غزة

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الموقف في قطاع غزة أكثر من مأساة، لأن كلمة مأساة قليلة أمام ما يحدث، منوها أنه في 30 يناير الماضي كنا نتحدث عن تدمير 150 مؤسسة صحية داخل غزة، وأن 30 مستشفى من إجمالي 36 مستشفى تم تدميرها، والآن باقي الـ 6 مستشفيات تم تدمير بعضها، متسائل: "ازاي نقول مفيش إبادة جماعية؟".

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زوم" ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 122 سيارة إسعاف تم تديرمها، وهناك 337 شهيدا من القطاع الصحي في غزة، منوها أن الصورة مأساوية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لا تملك شيئا، لأن المنظومة الصحية انهارت في غزة.

وتابع: "معندش قدرة نتعمل رعاية للأطفال المبتسرين، وكلنا شوفنا أطفال بتموت، والعمليات بتتعمل بدون تخدير، ومفيش أجهزة للغسيل الكلوي، والدواء لا يدخل للمرضى.. هناك كارثة صحية وغذائية في غزة، والأطفال سيكونون غير قادرين على مواجهة المرض والعدوى.. امتى العالم هيتحرك ويقول دي إبادة جماعية".

وأردف: "نحذر من أمراض وتحورات جديدة بسبب مأساة غزة".

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جمال عصمت قطاع غزة عمرو خليل القاهرة الإخبارية

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