القاهرة الإخبارية: 11 دولة بينها مصر تشارك اليوم فى المرافعة أمام محكمة العدل الدولية

قال أبوبكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية في لاهاي، إن هناك 11 دولة من بينها مصر تشارك اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشارك مصر اليوم في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفقًا لمصدر رفيع المستوي لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقدمت مصر مذكرتين للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

ومحكمة العدل الدولية الذراع القضائية للأمم المتحدة، وتقوم باختصاص قضائي في القضايا المنظورة، ولها اختصاص افتائي، حيث تصدر رأيًا قانونيًا فيما يعرض عليها من أسئلة قانونية من جانب أحد أجهزة الأمم المتحدة.