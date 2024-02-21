الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: 11 دولة بينها مصر تشارك اليوم فى المرافعة أمام محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال أبوبكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية في لاهاي، إن هناك 11 دولة من بينها مصر تشارك اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشارك مصر اليوم في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفقًا لمصدر رفيع المستوي لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقدمت مصر مذكرتين للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

ومحكمة العدل الدولية الذراع القضائية للأمم المتحدة، وتقوم باختصاص قضائي في القضايا المنظورة، ولها اختصاص افتائي، حيث تصدر رأيًا قانونيًا فيما يعرض عليها من أسئلة قانونية من جانب أحد أجهزة الأمم المتحدة.

الامم المتحدة مصر الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية فلسطين إسرائيل

مواد متعلقة

بـ6 ضربات مباشرة.. حزب الله يعلن حصيلة عملياته عند الحدود "اللبنانية- الفلسطينية"

الهلال الأحمر الفلسطينى: 400 ألف شخص مهددون بالموت جوعًا فى شمال غزة

وصول جثامين 9 شهداء بينهم 3 أطفال لمستشفى أبو يوسف النجار برفح

إعلام سوري: الهجوم الإسرائيلي بعدد من الصواريخ يستهدف حي كفر سوسة السكني في دمشق

52 شهيدا في القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل بوسط غزة منذ أمس

طهران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم على خط أنابيب الغاز الأسبوع الماضي

خارجية البرازيل: إسرائيل تحاول التغطية على هجماتها وبياناتها غير مقبولة شكلا وموضوعا

الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى مصابين في مخيم جنين

الأكثر قراءة

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين فى رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك فى مصر

سعر الأرز البلدى الفاخر بمعارض أهلًا رمضان 2024

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ138 للعدوان.. عشرات الشهداء والاحتلال يمنع إسعاف المصابين بغزة

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها: شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 4 من جنوده في معارك شمال غزة