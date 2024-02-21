الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 21 جريحًا من مجمع ناصر بعد خروجه عن الخدمة

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنها استطاعت إجلاء 21 جريحا من مجمع ناصر بعد خروجه عن الخدمة بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قالت الهلال الأحمر الفلسطيني، إن إسرائيل تستهدف قافلات المساعدات وتضع العراقيل أمام دخولها إلى قطاع غزة.

وأكدت اليوم، الأربعاء، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مجاعة حقيقية وتدعو إلى تدخل دولي عاجل، متابعة أن هناك نحو 400 ألف شخص مهددون بالموت جوعا في شمالي قطاع غزة.