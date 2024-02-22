الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مقتل إسرائيلى فى عملية إطلاق نار قرب "معاليه" ومطالبة السكان بالبقاء فى منازلهم

مقتل إسرائيلي
مقتل إسرائيلي

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بأن الإسعاف الإسرائيلي أعلن عن مقتل أحد المصابين في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معاليه، بينما طالبت بلدية معاليه أدوميم قرب القدس السكان بالبقاء في منازلهم بعد عملية إطلاق نار.

 إصابة 6 أشخاص في هجوم إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس

وعلى صعيد آخر قالت خدمة  الإسعاف الإسرائيلية، إن 6 أشخاص أصيبوا في هجوم إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، اليوم الخميس.

وقالت خدمة الإسعاف، إن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة الإسرائيلية "كان"، إنه تم تحييد مطلق النار على ما يبدو، بينما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بإصابة 8 أشخاص جراء الحادث.

الإسعاف الإسرائيلي الإسعاف الإسرائيلية القدس مستوطنة معاليه أدوميم

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