الأربعاء 21 فبراير 2024
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ياسمين موسى: إسرائيل تحاول تبرير ما تفعله باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس

الدكتورة ياسمين موسى
الدكتورة ياسمين موسى

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، إن إسرائيل تحاول تبرير ما تفعله تجاه الفلسطينين باستخدام مبدأ "الدفاع عن النفس"، منتهكة القانون الدولي.

وأضافت موسى، خلال مرافعة مصر بمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة: "هناك قيود على الاستخدامات العسكرية وفقا للقانون الدولي، ويجب النظر لتلك القيود والرجوع إلى القانون الإنسانى الدولي والبنود المتعلقة بالضرورات العسكرية، والتي تشترط أن تكون محدودة ومقيدة، بالإضافة إلى عدم السماح للدولة المحتلة بنقل السكان من الأراضي التي تقع تحت سيطرتها، كما تفعل إسرائيل هذه الأيام كقوة محتلة".

أضافت "موسى"، خلال كلمتها في محكمة العدل الدولية، أنه وفقا للبديهيات القانونية، يجب عدم السماح لإسرائيل بالاستفادة من احتلالها أرض الفلسطينيين. 

مصر أمام محكمة العدل الدولية ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية الدكتورة ياسمين موسى العدل الدولية القانون الانساني الدولي إسرائيل

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