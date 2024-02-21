"اليونيسف": تدهور حالة التغذية للأطفال بغزة طوال 3 أشهر أمر غير مسبوق عالميًا

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تدهور حالة التغذية للأطفال في غزة على مدى 3 أشهر أمر غير مسبوق على مستوى العالم.

خطر كبير بسبب استمرار سوء التغذية

وتابعت اليونيسف، في تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هناك خطرًا كبيرًا بسبب استمرار سوء التغذية في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب نقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية.

وأشارت المنظمة إلى أنه ومن المرجح استمرار الوضع الغذائي في التدهور بسرعة، وعلى نطاق واسع دون المزيد من المساعدات الإنسانية.