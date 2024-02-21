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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"اليونيسف": تدهور حالة التغذية للأطفال بغزة طوال 3 أشهر أمر غير مسبوق عالميًا

الأطفال بغزة
الأطفال بغزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تدهور حالة التغذية للأطفال في غزة على مدى 3 أشهر أمر غير مسبوق على مستوى العالم.

 خطر كبير بسبب استمرار سوء التغذية

وتابعت اليونيسف، في تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هناك خطرًا كبيرًا بسبب استمرار سوء التغذية في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب نقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية.

وأشارت المنظمة إلى أنه ومن المرجح استمرار الوضع الغذائي في التدهور بسرعة، وعلى نطاق واسع دون المزيد من المساعدات الإنسانية.

قطاع غزة التغذية للأطفال في غزة

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