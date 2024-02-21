ياسمين موسى: السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يجب مراجعتها وتقييمها وفقًا للقانون الدولي

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يجب مراجعتها وتقييمها وفقًا للقانون الدولي.

إسرائيل يحظر عليها تغير الوضع القائم في الأراضي التي تحتلها

وأضافت، خلال كلمتها في محكمة العدل الدولية، أن “ إسرائيل يحظر عليها تغير الوضع القائم في الأراضي التي تحتلها وتُمنع من ضم أي جزء من تلك الأراضي ويكون لها صلاحيات في قيام بعض الاحداث او الاعمال وفق الاحتياجات التي قيدها وحددها القانون الدولي ولا يمكن لها أن تمتد في الارض التي تحتلها”.

وأشارت، إلى أن "قوة الاحتلال هي بمثابة إدارة امر واقع تحاول فرض سيطرتها على الأراضي المحتلة والعمل معهم بشكل منفصل ضمن مؤسسات منفصلة"، لافتة أن “الأمر واضح في الأراضي الفلسطينية تعمل خاصة وأن قوات الاحتلال تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم وتعمل في نفس الوقت بقدوم المستوطنين في العيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.