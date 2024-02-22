استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بزعم الهجوم على مستوطنة شرق القدس

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.

وفي وقت سابق قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إن 6 أشخاص أصيبوا في هجوم إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، اليوم الخميس.

وقالت خدمة الإسعاف، إن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة.

وأشارت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة الإسرائيلية "كان"، إلى أنه تم تحييد مطلق النار على ما يبدو.