"الشاباك" يعلن أسماء منفذى عملية إطلاق النار قرب "معاليه أدوميم" شرقى القدس

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" عن أسماء منفذي عملية إطلاق النار قرب معاليه أدوميم شرقي القدس.

وقال "الشاباك" وفقًا لفضائية "الغد" الإخبارية، اليوم الخميس، إن منفذي الهجوم هم "محمد وكاظم زواهرة" من قرية التعامرة شرق بيت لحم و"أحمد الوحش" من زعترة جنوب بيت لحم.

القبض على اثنين كانا برفقة منفذي عملية إطلاق النار قرب معاليه أدوميم

وفي وقت سابق أعلن الإعلام الإسرائيلي عن القبض على اثنين كانا برفقة منفذي عملية إطلاق النار قرب معاليه أدوميم شرقي القدس، مضيفًا أنه تم العثور على قنبلة غاز كانت بحوزة أحد منفذي هجوم معاليه أدوميم، منوهًا بأن منفذي العملية هم فلسطينيون من بيت لحم.