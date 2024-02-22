بن غفير: حق المستوطنين بالحياة أهم من حق الفلسطينيين فى التنقل بالضفة الغربية

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن الإسرائيليين لديهم الحق في الحياة أهم من حرية التنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية.

مستمرون في منح الإسرائيليين الأسلحة لحماية أنفسهم

وأضاف، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه أكد مرارًا على ضرورة تسليح السكان وسنواصل خطط توزيع السلاح، ومستمرون في منح الإسرائيليين الأسلحة لحماية أنفسهم.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومفتش عام الشرطة، قد وصلا إلى موقع إطلاق النار في مستوطنة معاليه أدوميم.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 9 آخرين في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن منفذي إطلاق النار بمعاليه أدوميم شقيقان من بيت لحم وهوية المنفذ الثالث لا تزال مجهولة، فيما استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.