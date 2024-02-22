الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إعلام إسرائيلي: القبض على فلسطينيين كانا برفقة منفذي عملية إطلاق النار شرقي القدس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن الإعلام الإسرائيلي، القبض على اثنين كانا برفقة منفذي عملية إطلاق النار قرب معاليه أدوميم شرقي القدس، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أنه تم العثور على قنبلة غاز كانت بحوزة أحد منفذي هجوم معاليه أدوميم، منوهة بأن منفذو العملية هم فلسطينيون من بيت لحم.

بينما أكد جيش الاحتلال، ارتفاع الإصابات إلى 9 جنود بينهم 3 حالتهم حرجة في إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس، لافتا إلى أن منفذا إطلاق النار بمعاليه أدوميم شقيقان من بيت لحم وهوية المنفذ الثالث لا تزال مجهولة.

الإعلام الإسرائيلي معاليه أدوميم القدس إسرائيل بيت لحم

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