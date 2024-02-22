بث مباشر.. اليوم الرابع لجلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية

ينقل لكم "الدستور"، بثًا مباشرًا لليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية، لمحكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشاركت مصر، أمس، في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفقًا لمصدر رفيع المستوى لفضائية "القاهرة الإخبارية".

ومحكمة العدل الدولية الذراع القضائية للأمم المتحدة، وتقوم باختصاص قضائي في القضايا المنظورة، ولها اختصاص إفتائي، حيث تصدر رأيًا قانونيًا فيما يعرض عليها من أسئلة قانونية من جانب أحد أجهزة الأمم المتحدة.