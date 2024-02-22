وزير الثقافة الإسرائيلى: هجوم "معاليه أدوميم" سيؤثر على قرار دخول العمال الفلسطينيين إسرائيل

قال وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إن الهجوم قرب معاليه أدوميم سيؤثر على قرار دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تفاصيل العملية

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 9 آخرين في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن منفذي إطلاق النار بمعاليه أدوميم شقيقان من بيت لحم وهوية المنفذ الثالث لا تزال مجهولة، فيما استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.