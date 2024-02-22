ردًا على عملية "معاليه".. "سموتريتش" يطالب بالموافقة على تسريع بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالموافقة فورًا على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية بمعاليه أدوميم والمنطقة بأكملها.

وأكد، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل، أنه يجب أن يكون الرد على الهجوم الخطير في معاليه أدوميم أمنيًا حازمًا واستيطانيًا أيضًا.

مقتل جندي وإصابة 9 في إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس المحتلة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 9 آخرين في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام أن منفذي إطلاق النار بمعاليه أدوميم شقيقان من بيت لحم وهوية المنفذ الثالث لا تزال مجهولة، فيما استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.