الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عضو الفريق القانونى الأردنى أمام "العدل الدولية": إسرائيل تمارس عنفًا مفرطًا بحق الفلسطينيين

عضو الفريق القانوني
عضو الفريق القانوني الأردني

أكد عضو الفريق القانوني الأردني أمام محكمة العدل الدولية، أنه  يجب منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، مشيرًا إلى أن حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية باتت صعبة ومريرة.

وأضاف عضو الفريق القانوني الأردني، اليوم الخميس، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تمارس عنفًا مفرطًا بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها تنتهك مبادئ القانون الدولي وتنكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

 

سياسة الاعتقال الإداري والفصل العنصري

وأوضح، أن إسرائيل تطبق سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مخالفة للأعراف الدولية، وتطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، ما يمثل انتهاكًا للعهد الدولي لحقوق المدنيين.

دعم عنف المستوطنين

وأشار، إلى أن إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية ما يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تدعم العنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

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