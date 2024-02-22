الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ممثل أيرلندا أمام "العدل الدولية": إسرائيل استمرت فى تدمير وضم الأراضى الفلسطينية

غزة
غزة

قال ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل استمرت بشكل غير قانوني في تدمير وضم الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف ممثل أيرلندا، اليوم الخميس، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل استخدمت سبلًا مختلفة للسيطرة على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن توسيع وتطوير المستوطنات يوضح أن إسرائيل تشارك في ضم الأراضى الفلسطينية منذ عقود.

وأوضح ممثل أيرلندا، أن بلاده تأسف على أن إسرائيل اختارت ألا تشارك في جلسات المحكمة.

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