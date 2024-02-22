الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال يقصف مجمعًا عسكريًا لحزب الله بجنوب لبنان

قصف
قصف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف مجمعًا عسكريًا لحزب الله اللبناني، في منطقة مارون الراس وبنى تحتية في كفر كلا والخيام بجنوب لبنان؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

قصف مبنى يتمركز فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “يوفال”

وقبل قليل، استهدف حزب الله اللبناني، مبنى يتمركز فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “يوفال”، محققين إصابة مباشرة فيه؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

 استهداف موقع ‏رويسات العلم بأسلحة صاروخية

كما استهدف حزب الله اللبناني، موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققين أيضًا إصابات مباشرة.

 

القاهرة الإخبارية الاحتلال حزب الله جنوب لبنان

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