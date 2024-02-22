الأردن أمام "العدل الدولية": الاحتلال يواصل انتهاكاته الممنهجة فى القدس لتغيير معالم المدينة

أكد وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، أمام محكمة العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته الممنهجة في القدس المحتلة في محاولة لتغيير معالم المدينة.

وأضاف وزير العدل الأردني، اليوم الخميس، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القدس مدينة مقدسة ويجب العمل على تعزيز السلام بها والحفاظ على الوضع الراهن الذي يُعد مفتاح السلام الدولي، مؤكدًا أنه يجب إعادة تأهيل القدس وحماية المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية بها.

وأوضح، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حفريات أسفل المسجد الأقصى يخالف مبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أن الجميع أصبح هدفًا للمتطرفين اليهود في القدس الشرقية.