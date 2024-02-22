الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حركة فتح: محاكمة إسرائيل فى "العدل الدولية" كسرت صورتها أمام العالم

العدل الدولية
العدل الدولية

قال الدكتور أسامة القواسمي عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن ما يحدث في  محكمة العدل الدولية، ومجرد أن تكون إسرائيل في قفص اتهام حتى لو لم تحضر، هو مشهد هام ومُفرح لكل داعمي القضية، وكسرت صورتها أمام العالم أجمع. 

إسرائيل حُوكمت من قبل جنوب إفريقيا تجاه جرائم الإبادة الجماعية

وأضاف القواسمي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل حُوكمت من قبل جنوب إفريقيا تجاه جرائم الإبادة الجماعية، وأمس ولمدة 5 أيام طُلب من العدل الدولية بقرار من الأمم المتحدة، صُدر في ديسمبر 2023، أن توضح المحكمة ماهية إسرائيل.

الولايات المتحدة اعتبرت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة أرضًا مُتنازعًا عليها

وأوضح أن إسرائيل لا تعتبر نفسها دولة محتلة، بجانب أن الولايات المتحدة أيضًا اعتبرت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة أرضًا مُتنازعًا عليها، بالإضافة إلى الأحزاب الديمقراطية والجمهورية داخل الولايات، الذين محوا أي كلمة لها علاقة بالاحتلال في قاموسهم.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تُطبق كل القرارات الدولية، كما أنه غير متوقع من أمريكا وإسرائيل أن يعترفا أنهم قوة احتلال، وعليهم أن ينفذوا القانون الدولي.

 

وتابع: "هناك أهمية للقرار تخص الناحية الأخلاقية، وهو أن دول العالم ستستمع جيدًا لما يجري في المحكمة، وستأخذ بعين الاعتبار ضرورة التعامل مع إسرائيل على أنها قوة احتلال، وكثير من الدول يجب أن تُصوت لصالح أي قرار يمكن أن نذهب به لمجلس الأمن للطلب من إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي".


 

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