الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: تقدم روسى كبير وانسحاب خطير من الجيش الأوكرانى

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال غيث مناف، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من كييف، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) صرح بأنه سيسمح لطائرات "إف 16" بعد وصولها الأراضي الأوكرانية بضرب أهداف نوعية داخل الاتحاد الروسي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يصعد من وتيرة هذه الأعمال العسكرية التي تجرى بين الجانبين الروسي والأوكراني، الذي يفقد الأخير أراضيه شيئا فشيئا.

وأضاف مناف، اليوم الخميس، خلال مداخلة لبرنامج “جولة المراسلين” المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن منطقة "أفديفكا" حاول الأوكرانيون السيطرة على تلك المدينة لأكثر من عام ونصف، وهو يخسرها بـ 17 يوما جراء تقدم روسي وصف بالأكبر من نوعه في تلك البلده.

وأشار إلى أنه خوفا على المقاتلين، أمر القائد العام للقوات المسلحة الأوكراني بإخراج المقاتلين من تلك المدينة والتوجه للخطوط الدفاعية، التي وصفها بالأقوى والأمتن، وربما سيعيق تقدم القوات الروسية لبضعة أشهر لحين قدوم الربيع.

ولفت إلى أن القائد الأوكراني تحدث بأن قواته نفذت سلسلة من الهجمات الصاروخية نحو أهداف عسكرية داخل المناطق التي يسيطر عليها الجانب الروسي، والحديث يدور حول مركز للقيادة العسكرية والتدريب استهدف أمس بمجموعة من الضربات الصاروخية الأوكرانية التي كانت نوعية وأودت بمقتل أكثر من 66 مقاتلا روسيا في الضفة اليسرى من منطقة خرسون.

القاهرة الإخبارية كييف الناتو جولة المراسلين

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