أستاذ دراسات سياسية: المرافعات أمام "العدل الدولية" تبين جميع انتهاكات إسرائيل منذ 67

قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المرافعات الجارية الآن أمام محكمة العدل الدولية، جاءت لتبين جميع الانتهاكات التي استخدمتها إسرائيل منذ عام 1967 حتى يومنا هذا، مشيرًا إلى أن الكيل قد طفح بما نشهده من اختراقات للقانون الدولي في الحرب على غزة.

إسرائيل بممارساتها الهمجية والوحشية فاقت كل ما كان يصور على أن التاريخ قد سجل مجازر بشعة

وأضاف أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل بممارساتها الهمجية والوحشية في قطاع غزة فاقت كل ما كان يصور على أن التاريخ قد سجل مجازر بشعة، لكن الصورة الآن في غزة تعطي حقيقة بأن هذه الدولة تشعر بأنها فوق القانون، وبالتالي يجب أن تحاسب قانونيًا.

وأوضح أن محكمة العدل الدولية يجب أن تصدر قانونًا حول هذا الأمر، فإذا لم يكن هذا القانون ملزمًا ولكنه سيكون معلمًا للعالم كله حتى وإن لم يكمن ملزمًا.