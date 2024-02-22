الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" وثقت جرائم الاحتلال

العدل الدولية
العدل الدولية

قال واثق سعادة، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وثّقت الحالة الفلسطينية باختصار وبطريقة قانونية.

وأضاف سعادة، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرافعات التي تمت من بعض الدول لخّصت الحالة الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية على مدار 75 عامًا بإيجاز وباختصار وبالوثائق، مؤكدًا أن ممثلة مصر أمام المحكمة، المستشارة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، أبدعت بطريقة قانونية مهمة جدًا أمام المحكمة وأيضًا باقي الدول.

وأوضح أن محكمة العدل الدولية أمام موقفين، الأول موقف مع المحكمة من مختلف الدول المشاركة، وموقف ضد المحكمة في اتخاذ الرأي الاستشاري، كموقف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المواقف الأوروبية.

 


 

 

محكمة العدل الدولية مرافعة مصر الجاليات الفلسطينية القاهرة الإخبارية جرائم الاحتلال

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