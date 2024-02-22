الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: المرافعات أمام "العدل الدولية" ورقة ضغط على إسرائيل

العدل الدولية
العدل الدولية

علّق عادل محمود، الكاتب والباحث السياسي، على عقد محكمة العدل الدولية اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن المرافعات أمام "العدل الدولية" تمثل ورقة ضغط على إسرائيل.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الخيمس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرافعة الأردنية اليوم ستأخذ صدى كبيرا في عدد من الدول التي ستكون داعمة لفلسطين وستشكل فيما بعد ورقة ضغط على إسرائيل، مؤكدًا أن باب جهنم القانوني فتح على إسرائيل.

 وأوضح أن الدعوى أمام "العدل الدولية" مهمة جدًا في هذا التوقيت الحالي لصالح القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها تدل على عمق العلاقات بين الشعبين الأردني والفلسطيني وتعكس تحمل المملكة الأردنية الهاشمية مسئولية القضية الفلسطينية.

 

 

العدل الدولية الأراضي الفلسطينية القاهرة الإخبارية فلسطين

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