الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية على رفح طالت كل شىء

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن النصيب الأكبر للعدوان الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 ماضية، كان في رفح الفلسطينية، حيث ارتقى 97 شهيدا بجانب 132 مصابًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال ادّعى أن رفح منطقة آمنة وطلب من الفلسطينيين النزوح إليها.

وأضاف جبر، اليوم الخميس، خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معظم الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل لمواطنين فلسطينيين وأراضي زراعية ومسجدًا في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه المنازل تتنوع في المنطقة الشرقية والغربية ووسط المدينة.

وأوضح أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة عدد آخر نقلوا على إثر هذه الإصابات إلى المستشفيات في رفح الفلسطينية لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن رفح الفلسطينية ليست الوحيدة التي تعرضت لقصف الليلة الماضية، ولكن أيضا مدينة خان يونس، فلم يتوقف فيها الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب مجازره بحق المواطنين الفلسطينيين هناك، ومربعات سكنية بأكملها مُسحت عن الخريطة خلال قيام قوات الاحتلال بنسف تلك المربعات السكنية، وإطلاق الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في خان يونس الرصاص باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

القاهرة الإخبارية رفح جولة المراسلين الغارات الإسرائيلية

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