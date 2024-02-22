الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مفاجأة للاحتلال.. القاهرة الإخبارية: عملية إطلاق نار بمستوطنة "معاليه أدوميم" حادثة صعبة

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الإعلام الإسرائيلي وصف عميلة إطلاق النار بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم"، والتي تعبر الأكبر مساحة في الضفة الغربية، والجاثمة على أراضي الفلسطينيين بمدينة القدس، بالحادثة الصعبة والمعمقة.

وأضافت أبو شمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة لبرنامج “جولة المراسلين” المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأنباء الإسرائيلية كانت تتحدث أن كان هناك 3 شبان من بيت لحم قدموا بمركبتين، إحداهما تحمل لوحة مركبات تحمل الترخيص الفلسطيني، ما دلل منذ اللحظة الأولى لعملية إطلاق النار على هوية الفلسطينيين بأنهم من سكان الضفة الغربية.

وأوضحت أن المركبة الثانية تحمل ترخيصا إسرائيليا وكان الاشتباه بأن يكون المنفذ الثالث من مدينة القدس لكن الشاباك الإسرائيلي أعلن عن هوية الشبان الثلاثة وأنهم جميعا من محافظة بيت لحم، تتراوح أعمارهم ما بين 26 إلى 21 عاما، كانوا قد قدموا عبر عدة حواجز ومستوطنات ومستعمرات من بيت لحم وصولا إلى شارع رقم 1 الواصل في نهايته إلى تل أبيب والقريب من الحاجز العسكري هناك، نفذوا عملية إطلاق النار ما أدى لمقتل إسرائيلي على الفور.

وأشارت إلى أن هناك تضاربًا في أعداد الإصابات لكن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ورسميا شرطة الاحتلال كانت قد أعلنت 8 إصابات منهم 2 حالتهما حرجة للغاية، ما يرجح ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين.

القاهرة الإخبارية القدس المحتلة مستوطنة معاليه أدوميم الضفة الغربية بيت لحم اطلاق النار

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