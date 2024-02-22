مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: يجب وقف الأعمال العسكرية لإيصال المساعدات لغزة

طالبت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، بضرورة وقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضافت مندوبة بريطانيا، اليوم الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب العمل على إيجاد أفق سياسي يقدم سبيلا حقيقيًا لإقامة حل الدولتين، مشيرة إلى أنه لا غنى عن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مطالبة إسرائيل بفتح مزيد من المعابر الحدودية وعدم قصف المناطق التي تخضع للحماية.

وأكدت أن معبر رفح ضروري لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين في قطاع غزة، معربة عن قلقلها إزاء اعتزام إسرائيل شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وحثّت مندوبة بريطانيا الأطراف كافة على تهدئة الأوضاع، وعدم تأجيجها لا سيما قرب الأماكن المقدسة مع حلول شهر رمضان.