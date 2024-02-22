الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: يجب وقف الأعمال العسكرية لإيصال المساعدات لغزة

مندوبة بريطانيا لدى
مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد

طالبت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، بضرورة وقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضافت مندوبة بريطانيا، اليوم الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب العمل على إيجاد أفق سياسي يقدم سبيلا حقيقيًا لإقامة حل الدولتين، مشيرة إلى أنه لا غنى عن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مطالبة إسرائيل بفتح مزيد من المعابر الحدودية وعدم قصف المناطق التي تخضع للحماية.

وأكدت أن معبر رفح ضروري لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين في قطاع غزة، معربة عن قلقلها إزاء اعتزام إسرائيل شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وحثّت مندوبة بريطانيا الأطراف كافة على تهدئة الأوضاع، وعدم تأجيجها لا سيما قرب الأماكن المقدسة مع حلول شهر رمضان.

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن غزة قطاع غزة الاعمال العسكرية المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال دمّر كل مقومات الحياة فى غزة

مفاجأة للاحتلال.. القاهرة الإخبارية: عملية إطلاق نار بمستوطنة "معاليه أدوميم" حادثة صعبة

رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" وثقت جرائم الاحتلال

باحث سياسى: المرافعات أمام "العدل الدولية" ورقة ضغط على إسرائيل

القاهرة الإخبارية: تقدم روسى كبير وانسحاب خطير من الجيش الأوكرانى

القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية على رفح طالت كل شىء

"القاهرة الإخبارية": ذخائر كندية جديدة لدعم أوكرانيا أمام روسيا

أستاذ دراسات سياسية: المرافعات أمام "العدل الدولية" تبين جميع انتهاكات إسرائيل منذ 67

الأكثر قراءة

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى.. انتعاشة اقتصادية ومئات الآلاف من فرص العمل

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

بدء صلاة الجنازة على هانى الناظر فى المجمع الإسلامى بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة