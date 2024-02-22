الصحة الفلسطينية: كوادر ومرضى مجمع ناصر دون ماء وطعام وبلا أى مقومات علاجية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مجمع ناصر الطبي، وتتمركز في محيطه وتحاصره؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن كوادر ومرضى مجمع ناصر الطبي بلا ماء للشرب وبلا طعام أو كهرباء أو أكسجين وبلا مقومات علاجية، مشيرةً إلى أن مياه الصرف الصحي تغمر كل الأقسام الأرضية في مجمع ناصر، والاحتلال لا يزال يمنع إصلاح خزانات المياه وتشغيل المولد الكهربائي.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الطواقم الطبية تمكنت من دفن 13 شهيدا داخل مجمع ناصر الطبي جراء توقف المولدات والأكسجين.

وأكدت أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مستشفى الأمل بخان يونس وتستهدفه بشكل متكرر، وتعرض حياة الطواقم والمرضى للخطر لعدم توفر المياه والأكسحين.