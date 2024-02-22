الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محلل اقتصادى: الصفقة الاستثمارية سيكون لها تأثير طيب على الاقتصاد والشارع المصرى

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال محمد كمال المحلل الاقتصادي، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها مجلس الوزراء المصري، سيكون لها تأثير طيب على الشارع المصري والاقتصاد المصري في أقرب وقت.

وأضاف كمال، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن فكرة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والنهوض من الأزمات المتتالية، والتي كان من بينها جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتورات الجيوسياسية المتواجدة على الحدود المصرية، مؤكدًا أن هذه الأمور أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن مثل هذه الصفقات ستؤدي بالنهوض مرة أخرى بالاقتصاد المصري من خلال توفير سيولة دولارية مهمة في وقت مهم.

مجلس الوزراء الصفقة الاستثمارية الاقتصاد المصرى جذب الاستثمارات الاجنبية

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