"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يشن غارة على مدينة دير البلح وسط غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

الغارات الإسرائيلية على رفح طالت كل شيء

وفي وقت سابق من اليوم، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن النصيب الأكبر للعدوان الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 ماضية، كان في رفح الفلسطينية، حيث ارتقى 97 شهيدا بجانب 132 مصابًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال ادّعى أن رفح منطقة آمنة وطلب من الفلسطينيين النزوح إليها.

وأضاف جبر، اليوم الخميس، خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معظم الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل لمواطنين فلسطينيين وأراضي زراعية ومسجدًا في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه المنازل تتنوع في المنطقة الشرقية والغربية ووسط المدينة.