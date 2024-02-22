حزب الله يستهدف مبنيين عسكريين إسرائيليين فى مستوطنتى المنارة والمطلة

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه مبنيين عسكريين إسرائيليين في مستوطنتي المنارة والمطلة وتحقيق إصابات مباشرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف حزب الله اللبناني، مبنى يتمركز فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “يوفال”، محققين إصابة مباشرة فيه؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

كما استهدف حزب الله اللبناني، موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققين أيضًا إصابات مباشرة.