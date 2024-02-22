الخميس 22 فبراير 2024
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رياض منصور: الشعب الفلسطينى فقط هو من يقرر حقه فى تقرير المصير

رياض منصور
رياض منصور

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني فقط هو من يقرر حقه في تقرير المصير.

وأضاف منصور، اليوم الخيمس، خلال كلمة له نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قرار الكنيست الإسرائيلي التصديق على عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرًا إلى أنهم سيتحركون عبر مجلس الأمن الدولي في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح أن فلسطين ستقدم لمجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو للتوصية بقبول دولة فلسطين عضوًا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب منصور المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لإجبار إسرائيل على وقف القتال في قطاع غزة فورًا، مشيرًا إلى أنه لا بد من تكثيف الضغوط لإبرام اتفاقية بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتفعيلها على أرض الواقع.

وثمن “منصور” جهود منظمة أطباء بلا حدود والمنظمات الإغاثية في نقل المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني تقرير المصير الدولة الفلسطينية فلسطين مجلس الأمن

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